Federação Paulista divulga árbitros para a decisão do Paulistão, e torcida do Corinthians protesta

Corintianos não aprovaram a indicação de Raphael Claus devido à sua atuação no clássico da primeira fase; a direção do clube, no entanto, não fez nenhum movimento para tirá-lo da final

YURI MURAKAMI/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO O primeiro confronto ocorrerá neste domingo, às 18h30, no Allianz Parque, sob a supervisão de Raphael Claus



Nesta sexta-feira (14), a Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu os árbitros que atuarão nas finais do Campeonato Paulista de 2025 entre Corinthians e Palmeiras. O primeiro confronto ocorrerá neste domingo, às 18h30, no Allianz Parque, sob a supervisão de Raphael Claus. Já o jogo de volta, agendado para o dia 27 às 21h35, será realizado na Neo Química Arena, com Matheus Delgado Candançan no apito.

O Corinthians, que jogará a segunda partida em seu estádio devido à sua performance na fase de grupos, entra em campo sob pressão, especialmente após a eliminação na Libertadores. Raphael Claus já teve a oportunidade de arbitrar um clássico entre as duas equipes durante a fase de classificação, onde sua decisão de expulsar Yuri Alberto por simulação gerou controvérsias. Além disso, rivais do Palmeiras afirmam — sem provas — que Claus é torcedor do clube. Quando jogava no São Paulo, o lateral Rafinha fez a afirmação durante um Choque-Rei, após ser expulso.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Embora houvesse a possibilidade de o Corinthians solicitar a exclusão de Claus da arbitragem, o presidente do clube, Augusto Melo, optou por confiar nas escolhas feitas pela Federação Paulista. Nas redes sociais, diversos torcedores do Timão protestaram contra a escalação do árbitro. Claus teve duas decisões polêmicas no Derby da primeira fase, disputado no Allianz Parque: a expulsão de Yuri Alberto por simulação e o pênalti em cima de Estêvão no fim. O goleiro ugo Souza pegou a cobrança do atacante palmeirense e o jogo terminou 0 a 0.

Veja o anúncio da FPF

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paulistão (@paulistao)

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Nátaly Tenório