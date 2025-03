Advogado defende que fez certo em mostrar foto de corpo de Maradona durante julgamento sobre sua morte

Patricio Ferrari criticou as condições em que o jogador foi mantido em casa, comparando o ambiente a um ‘chiqueiro’; filhas do craque não conseguiram conter as lágrimas no momento em que a fotografia foi exibida

EFE/ Juan Ignácio Roncoroni Sete profissionais que integravam a equipe médica de Maradona estão sendo acusados de "homicídio simples com dolo eventual"



O advogado que representa as filhas de Diego Maradona defendeu a exibição de uma imagem do corpo do ex-jogador durante o julgamento que investiga negligência médica. Fernando Burlando argumentou em entrevista ao canal El Trece, que, apesar de ser uma imagem impactante, ela foi utilizada para evidenciar a grave condição de saúde de Maradona, que faleceu em 2020. Ele criticou as condições em que o jogador foi mantido em casa, comparando o ambiente a um “chiqueiro”, e ressaltou que o local não era apropriado para sua internação.

Burlando também enfatizou que as filhas de Maradona não tinham acesso ao pai durante o período de internação e não eram consultadas sobre as decisões relacionadas ao tratamento. O promotor Patricio Ferrari, ao iniciar o julgamento, descreveu a situação da internação como um “teatro do horror”, apresentando uma foto de Maradona que mostrava seu estado de saúde deteriorado, com inchaço visível. A imagem causou grande emoção nas filhas do jogador, que não conseguiram conter as lágrimas.

Sete profissionais que integravam a equipe médica de Maradona estão sendo acusados de “homicídio simples com dolo eventual”, o que pode resultar em penas que variam de oito a 25 anos de prisão. Os acusados, no entanto, negam qualquer culpa pela morte do ícone do futebol, que ocorreu em decorrência de complicações como edema pulmonar e insuficiência cardíaca. A defesa e a acusação seguem apresentando seus argumentos no tribunal, enquanto a família de Maradona busca justiça.

