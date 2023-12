Federação turca suspende campeonato após árbitro ser agredido por presidente e jogadores do Ankaragucu

Juiz sofreu sofreu inchaço abaixo do olho esquerdo, além de ter sido chutado durante a confusão

Abdurrahman Antakyali/Depo Photo/Reuetrs Caído, o árbitro Halil Umut Meler se protege de pontapés após ser agredido por Faruk Koca (de calça e paletó), presidente do MKE Ankaragucu



A Federação Turca de Futebol decidiu suspender todos os jogos da liga no país após um incidente ocorrido durante uma partida da Super Liga. O presidente do MKE Ankaragucu, Faruk Koca, agrediu o árbitro Halil Umut Meler com um soco no rosto ao final do jogo contra o Caykur Rizespor, que terminou em empate por 1 a 1. A confusão se intensificou quando torcedores invadiram o campo após o gol de empate do Rizespor nos minutos finais. O árbitro caiu no chão e sofreu inchaço abaixo do olho esquerdo, além de ter sido chutado durante a confusão. “Faruk Koca me deu um soco embaixo do olho esquerdo e eu caí no chão. Quando caí no chão, todas as pessoas chutaram meu rosto e outras partes do meu corpo muitas vezes. Faruk Koca disse aos meus amigos árbitros e a mim: ‘Vou acabar com você’, e se dirigiu a mim: ‘Vou matar você'”, disse o juiz. Após uma reunião de emergência para discutir a violência ocorrida, a federação anunciou a suspensão por tempo indeterminado de todos os jogos da liga. O presidente da federação, Mehmet Buyukeksi, classificou o ataque como lamentável e vergonhoso, afirmando que todos os envolvidos serão punidos. Ele também atribuiu o incidente à cultura turca de desprezo pelos árbitros, destacando que as declarações irresponsáveis de dirigentes, treinadores e comentaristas de televisão abriram caminho para esse tipo de ataque.

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, também se manifestou sobre o ocorrido, condenando a violência e ressaltando que o esporte deve ser um símbolo de paz e fraternidade. Ele afirmou que a violência não será tolerada no esporte turco. Faruk Koca, que supostamente sofria de problemas cardíacos, foi hospitalizado por precaução, mas será detido assim que receber alta. Duas outras pessoas envolvidas no ataque ao árbitro também foram presas para interrogatório. Apesar do soco recebido, o estado de saúde de Halil Umut Meler não é grave, mas ele foi internado em um hospital devido a uma pequena fratura perto do olho esquerdo. Gianni Infantino, presidente da Fifa, também condenou o episódio. “Sem árbitros não há futebol. Árbitros, jogadores, torcedores e funcionários têm de estar seguros e protegidos para desfrutar do jogo, e apelo às autoridades competentes para que garantam que isto seja rigorosamente implementado e respeitado a todos os níveis.”, disse Infantino.