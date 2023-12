Marcelo Teixeira revela pedido de Neymar para guardar a camisa 11 do Santos

Presidente eleito do Peixe já confirmou que a camisa 10, utilizada pelo Rei Pelé, será aposentada até o retorno do time à elite do futebol nacional

Santos F.C./Divulgação Neymar atuou no time profissional do Santos entre 2009 e 2013



Presidente eleito do Santos, Marcelo Teixeira já confirmou que a camisa 10, utilizada pelo Rei Pelé, será aposentada até o retorno do time à elite do futebol nacional. O futuro mandatário, entretanto, pode fazer com que o Peixe não use outro número na Série B do Campeonato Brasileiro próxima temporada. Segundo o cartola, o atacante Neymar, atualmente no Al-Hilal (Arábia Saudita), pediu para ele guardasse a camisa 11 até o seu retorno ao clube. “Ontem (domingo) recebi um telefonema dele e ele disse: ‘Presidente, já aposentou a 10 até voltar à primeira (divisão). Então, aposenta a 11 até quando eu voltar’. Já fiquei feliz, já estou esperançoso. Vou colocar lá para o nosso grupo para que a gente estude. Vamos guardar a 11 também”, declarou Teixeira, em entrevista à Santa Cecília TV, nesta segunda-feira, 11.

Em tom otimista, o presidente eleito do Santos falou sobre a possibilidade do torneio de Neymar, que brilhou com a camisa 11 entre 2009 e 2013. “A gente espera a volta do Neymar. Já me deixou tão esperançoso. Que seja tão rápida a volta para a primeira e a volta do Neymar para o futuro. Vamos aposentar a 10 de forma momentânea, a 11. A 10 o Pelé não pode mais vestir. Só vai vestir um novo craque quando subirmos para a divisão de elite. E a 11 vamos aguardar também até o nosso craque voltar”, continuou Marcelo Teixeira. Em diversos momentos desde que deixou a Vila Belmiro, o craque falou que gostaria de encerrar sua trajetória como atleta profissional no Peixe, onde foi campeão da Libertadores (2011), da Copa do Brasil (2010) e tri do Paulistão (2010, 2011 e 2012). Seu contrato com o Al-Hilal é válido até a metade de 2025.