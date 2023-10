Fifa bane ex-presidente da Federação Espanhola por três anos após beijo forçado em Hermoso

Luis Rubiales está suspenso de todas as atividades relacionadas ao futebol a nível nacional e internacional; episódio aconteceu na final da Copa do Mundo feminina

A Comissão Disciplinar da Fifa anunciou a suspensão por três anos de Luis Rubiales, ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), de todas as atividades relacionadas ao futebol a nível nacional e internacional. A decisão, proferida nesta segunda-feira, 30, considera que Rubiales violou o artigo 13 do Código Disciplinar do órgão ao beijar sem consentimento a jogadora espanhola Jenni Hermoso na boca, após a final da Copa do Mundo feminina disputada na Austrália e Nova Zelândia, em que a Espanha foi campeã superando a Inglaterra. Rubiales também foi acusado de tocar em seus órgãos genitais no camarote antes da cerimônia de premiação. Ele chegou a afirmar que o beijo foi consensual, o que foi negado pela atleta e que causou as jogadoras espanholas se negarem a defender a seleção “se continuarem os atuais dirigentes”. Em 6 de setembro, Jenni Hermoso denunciou Rubiales ao Ministério Público do Tribunal Nacional e apresentou queixa contra o ex-presidente, que anunciou sua renúncia e foi suspenso provisoriamente por 90 dias. De acordo com a Fifa, agora, Rubiales tem dez dias para “solicitar uma decisão fundamentada que, se solicitada, será posteriormente publicada em legal.fifa.com”. O órgão máximo do futebol mundial acrescenta que “reitera seu compromisso absoluto em respeitar e proteger a integridade de todas as pessoas e em garantir que as regras básicas de conduta decente sejam respeitadas”.

*Com informações da EFE