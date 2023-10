Líder Botafogo é derrotado pelo Cuiabá no Nilton Santos e vê ‘gordura’ diminuir

Com um jogo a menos, Glorioso tem seis de vantagem para o segundo colocado Palmeiras; Dourado fica mais distante da zona de rebaixamento

JORGE RODRIGUES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Cuiabá ganhou do Botafogo em pleno Nilton Santos



O Botafogo decepcionou seus torcedores neste domingo, 29, ao ser derrotado pelo Cuiabá por 1 a 0, em pleno Nilton Santos, em jogo disputado pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo pressionando o adversário desde o início, o Glorioso pecou nas finalizações e não foi nada efetivo – foram 32 finalizações, sendo nove em direção ao alvo defendido por Walter. O Dourado, por sua vez, arrematou apenas em seis oportunidades. Na única que foi para o gol, os cuiabanos colocaram para as redes com Pitta – em contra-ataque, o atacante ganhou disputa com o goleiro Lucas Perri e dividiu com Di Plácido para entrar com bola e tudo. Veja abaixo. Com o resultado, a Estrela Solitária permanece com 59 pontos e vê a diferença para os concorrentes diminuir. Agora, são seis pontos de vantagem para o segundo colocado, o Palmeiras, e sete para o Red Bull Bragantino – os botafoguenses têm uma partida a menos em relação ao Verdão. Já o Cuiabá chega aos 40 pontos, pula para o décimo lugar e fica mais longe do rebaixamento – são oito pontos a mais que o Goiás, time que abre a degola. A próxima partida do Botafogo é justamente contra o Palmeiras, no Nilton Santos, nesta quarta-feira, 1º. No dia seguinte, o Cuiabá recebe o Vasco, na Arena Pantanal.