Fifa e Netflix fazem parceria para transmissão da Copa do Mundo Feminina

A Fifa firmou um novo acordo de transmissão com a Netflix, focando nas edições da Copa do Mundo Feminina de 2027 e 2031. Essa é a primeira parceria significativa da entidade com uma plataforma de streaming para um torneio de grande porte. Embora o valor do acordo não tenha sido revelado, a Fifa considera essa iniciativa um reflexo do crescendo reconhecimento do futebol feminino. O torneio de 2027 está programado para ocorrer no Brasil, entre 24 de junho e 25 de julho, e contará com a participação de 32 seleções e um total de 64 partidas. A sede da Copa do Mundo Feminina de 2031 ainda está em discussão, mas os Estados Unidos são um dos principais candidatos para receber o evento. A edição anterior, realizada em 2023, foi vencida pela Espanha, enquanto os EUA dominaram as duas edições anteriores.

Gianni Infantino, presidente da Fifa, enfatizou a relevância desse acordo, ressaltando que ele demonstra o valor da Copa do Mundo Feminina e a crescendo popularidade do futebol feminino em todo o mundo. A parceria com a Netflix é vista como uma oportunidade para expandir a audiência e promover o esporte em uma plataforma que já conta com um grande número de assinantes. Além disso, a Netflix tem se aventurado no mundo dos esportes ao vivo, atraindo a atenção do público com eventos como a luta de boxe entre Mike Tyson e Jake Paul, que alcançou mais de 60 milhões de lares.

Publicado por Sarah Paula

