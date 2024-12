Carlinhos, do Flamengo, é suspenso por danificar cabine do VAR em partida contra Grêmio

Atacante ficará fora por 30 dias e deve pagar uma multa de R$ 5.000; na ocasião, jogador foi expulso por agredir o zagueiro Kannemann

Reprodução/Instagram Carlinhos foi denunciado com base nos artigos 254-A e 219 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva



O Flamengo enfrentará o início de 2025 sem o atacante Carlinhos, que foi punido com 30 dias de suspensão e uma multa de R$ 5 mil. A decisão foi tomada pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) após o jogador ter danificado a cabine do VAR durante uma partida contra o Grêmio, realizada em 22 de setembro. Na ocasião, Carlinhos foi expulso por agredir o zagueiro Kannemann.

A Procuradoria do STJD havia apelado da decisão inicial, que não havia imposto penalidades ao atleta. O Pleno do tribunal, em uma votação apertada de quatro a três, decidiu pela punição. Carlinhos foi denunciado com base nos artigos 254-A e 219 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que tratam de condutas inadequadas em campo.

O procurador-geral sustentou que a cabine do VAR é uma parte essencial da infraestrutura do estádio e que, segundo o artigo 219, a sanção mínima para esse tipo de infração é de 30 dias de suspensão. Em contrapartida, o advogado do Flamengo argumentou que a atitude de Carlinhos foi um ato de imprudência, sem a intenção de causar danos à cabine. Com essa decisão, o Flamengo terá que se adaptar à ausência de Carlinhos em seus primeiros jogos de 2025, o que pode impactar a equipe em um momento crucial da temporada.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos