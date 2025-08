Filipe Luís confirma foco do Flamengo em 2025: ‘Brasileiro e Libertadores são prioridades’

Rubro-negro saiu derrotado pelo Atlético-MG no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil

WILLIAM FELISMINO DA SILVA/ESTADÃO CONTEÚDO Filipe Luís confirmou o foco do clube: 'Brasileiro e Libertadores são prioridades'



O Flamengo foi derrotado pelo Atlético-MG no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil e vai precisar vencer fora de casa para tentar seguir na competição. O resultado foi o mínimo, 1 a 0, mas com sabor amargo pelo gol sofrido: erro na saída de bola. Após o jogo, o técnico Filipe Luís confirmou o foco do clube. “Brasileiro e Libertadores são prioridades, mas entrei para ganhar. Da mesma forma que no jogo do Ceará eu vou preparado para vencer com as peças que penso que sejam as melhores. Claro que, na volta, vamos para tentar reverter. Na minha opinião, está totalmente aberto. Sabemos que é difícil jogar no estádio do adversário, mas da mesma forma que eles venceram aqui, nós podemos vencer lá”, disse.

O treinador também falou das dificuldades da equipe na partida da última noite: “O buraco no meio-campo fazia parte do nosso plano de jogo. Os volantes estavam posicionados. Esse buraco existia para gerar esse espaço para a gente depois buscar a bola. Por vezes saiu certo, a bola entrou por dentro. Porque é um time que permite jogar por dentro. Ele bloqueia essa marcação individual e depende de tirar o jogador de cima, vencer duelos e evitar passes verticais”.

“Hoje tivemos muito esses contra-ataques que geraram esse ida e volta. O Jorginho estaria posicionado no mesmo lugar do Evertton Araújo e do Allan. O gol foi um erro de passe em que o Léo Ortiz estava livre. Acontece. Cada jogo a gente prepara um tiro de meta em função do plano de jogo que a gente tenha. Hoje, infelizmente, aconteceu esse gol, mas não tem problema nenhum para mim. O risco existe, sempre vai existir. Hoje aconteceu e o importante é que a gente possa corrigir e não exista mais”, acrescentou o técnico.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Entre os estreantes, o atacante Samuel Lino se destacou. Inclusive, chegou a marcar um gol, anulado por impedimento. O jogador foi elogiado por Filipe: “O Samuel jogou Mundial e teve pouco tempo parado, vinha treinando no Atlético. Os outros dois [Saúl e Emerson Royal] tiveram mais tempo parados, bastante tempo sem jogar. Mas eu acredito que rapidamente eles vão entrar na forma física. Eles vêm treinando, hoje tiveram minutos e, pouco a pouco, eles vão estar em forma. São jovens, não têm problema de peso”. O Flamengo volta a campo contra o Ceará, neste domingo (3), às 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pelo Campeonato Brasileiro.