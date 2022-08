Fim da novela? Ajax aceita proposta de R$ 500 milhões por Antony

Depois de recusar três ofertas dos ingleses, clube deve sacramentar maior transferência da história do futebol holandês; São Paulo também receberá ‘bolada’ por negócio

FERNANDO MORENO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Antony já havia manifestado desejo de deixar o Ajax: 'Quero sair'



Depois de recusar três ofertas, o Ajax aceitou a mais recente proposta do Manchester United pelo atacante Antony. O negócio deve ser fechado por 100 milhões de euros, cerca de R$ 500 milhões – o contrato será válido até junho de 2025. A informação foi publicada na manhã deste domingo por fontes especializadas em mercado de transferências, como o jornalista italiano Fabrizio Romano. “O Manchester United está ‘confiante’ para concluir o acordo com o Ajax por Antony nas próximas horas. Todas as partes concordaram em negociações em torno de € 100 milhões, agora é hora de estruturar o acordo e fechá-lo. Staff do jogador também sente que agora desfecho está mais do que perto”, escreveu em seu perfil no Twitter. Se a negociação for oficializada, a ida do brasileiro para a Inglaterra será a maior transferência da história do futebol holandês.

O nome de Antony passou a ser especulado no Manchester United após a chegada do treinador Erik ten Hag em Old Trafford. O holandês trabalhou com o atacante da seleção brasileiro no Ajax e o indicou para o clube inglês. O clube da Holanda dificultou as tratativas desde o início das conversas, apesar do jogador ter manifestado sua intenção de mudar de equipe. Na sexta-feira, 26, após a terceira oferta ter sido rejeitada, o atleta concedeu uma entrevista exclusiva a Fabrizio Romano e fez um desabafo. “Desde fevereiro deste ano, meus agentes vieram a Amsterdã para informar ao Ajax do meu desejo de deixar o clube para enfrentar um novo desafio e que alguns clubes interessados chegariam e com eles, certamente uma grande oferta. Em junho deste ano, interrompi minhas férias e vim pessoalmente informar aos dirigentes do Ajax, incluindo o novo treinador, sobre minha vontade de sair e que deveriam considerar essa possibilidade, pois era um projeto para 2 temporadas. Durante os meses de janela, as reuniões continuaram e também recebi uma proposta do Ajax para renovação de contrato. Deixei claro mais uma vez: Quero sair”, disse.

O futuro de Antony também interessa ao São Paulo, seu clube formador. Em 2020, o Tricolor vendeu a cria de Cotia por 16 milhões de euros (cerca de R$ 76 milhões na cotação da época) e ficou com 20% do lucro de uma eventual venda futura, além dos 3,5% do valor em razão do Mecanismo de Solidariedade da Fifa, que garante ao clube que formou o jogador uma parcela das negociações. Se a transferência for concretizada por 100 milhões de euros, o time do Morumbi receberia 16,8 milhões de euros (R$ 84,7 milhões), mais R$ 13,6 milhões pelo dispositivo da entidade máxima do futebol, totalizando cerca de R$ 100 milhões.