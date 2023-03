Fim da polêmica do E-sports? Ana Moser diz que tema será debatido por grupo interministerial

Após receber críticas por falar que esportes eletrônicos era ‘uma indústria de entretenimento’ e não esporte, ministra defendeu amplo debate sobre a atividade

Lula Marques/Agência Brasil Ministra do Esporte, Ana Moser se envolveu em polêmica após falar sobre E-sports



A ministra do Esporte, Ana Moser, afirmou nesta terça-feira, 28, que os esportes eletrônicos, mais conhecidos como E-sports, serão debatidos por um grupo de trabalho interministerial. Durante audiência pública no Senado Federal, a ministra defendeu uma discussão ampla sobre a atividade. “Historicamente o Ministério do Esporte não aprovou os E-sports como esporte. Isso já tramitou no Conselho Nacional de Esporte. Este governo não tem posição definida, a gente precisa debater. Se é esporte, cultura, ciência e tecnologia, se é turismo… Todas as relações do esporte eletrônico, que precisam ser regulamentadas, organizadas, porque é um fenômeno inegável e fortíssimo, em termos econômicos inclusive”, explicou a ministra. Conforme a Jovem Pan mostrou, em janeiro, a ministra se envolveu em uma polêmica ao falar que os esportes eletrônicos era “uma indústria de entretenimento” e não esporte. “A meu ver, o esporte eletrônico é uma indústria de entretenimento, não é esporte. Então, você se diverte jogando videogame, você se divertiu. ‘Ah, mas o pessoal treina para fazer’. Treina, assim como o artista. Eu falei esses dias, assim como a Ivete Sangalo também treina para dar show e ela não é atleta da música. Ela é simplesmente uma artista que trabalha com entretenimento. O jogo eletrônico não é imprevisível. Ele é desenhado por uma programação digital, cibernética. É uma programação, ela é fechada, ela não é aberta, como o esporte’, comentou Ana Moser na época. A declaração virou alvo de críticas e ironias da comunidade nas redes sociais. Entre eles o responsável pelo canal de E-sports mais visto no mundo no último ano, Alexandre “Gaules”, fez ironia ao comentário da ministra para anunciar uma live. “A live do entretenimento está ON. E assim como Ivete hoje me preparei para dar show”, escreveu. Quem também entrou na mesma onda foi Cris Guedes, sócio da FURIA, eleita duas vezes a melhor organização de E-sports no Brasil. “Meu irmão Bruninho Capita, ele treina todos os dias vôlei e que por sinal já ganhou tudo o que disputou. Seria ele artista ou atleta? Vou ligar aqui pra ele pra perguntar onde ele se encaixa”, disse. Já o CEO da RED Canids, tricampeã do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL), Felippe Corradini compartilhou uma notícia sobre a fala da ministra e a criticou. “Inacreditável, 2023”, comentou.