Americano age de forma agressiva durante voo, é retirado do avião em Congonhas e agride policial

Homem, preso pela PF, vai responder por cinco crimes, com pena prevista de dois a cinco anos de reclusão

J. F. DIORIO/Estadão Conteúdo Avião durante pouso na pista do aeroporto de Congonhas, zona sul de São Paulo



A Polícia Federal (PF) prendeu um americano na terça-feira, 28, por agir de forma agressiva durante um voo e por agredir um agente após ser retirado do avião. O caso aconteceu no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. De acordo com a corporação, o suspeito “se comportava de maneira agressiva, o que fez com que o comandante do voo solicitasse a presença de policiais federais para proceder o desembarque compulsório, procedimento previsto nas normas de aviação”. Os policiais pediram para que o passageiro deixasse espontaneamente o voo. No entanto, o norte-americano “resistiu violentamente, sendo necessário o uso progressivo da força”, disse a corporação. O suspeito foi contido apenas com a utilização de algemas. Segundo a polícia, o procedimento foi necessário para preservar a integridade física dos demais passageiros. O americano foi levado para a Delegacia da PF no aeroporto. No local, ele continuou agressivo e agrediu um dos policiais da equipe. O serviço médico foi acionado, mas o paciente resistiu em receber o medicamento. Diante do atraso no voo, do tumulto provocado a bordo da aeronave e das agressões feitas pelo passageiro, o policial deu voz de prisão ao norte-americano. O passageiro vai responder pelos crimes de desobediência, desacato, resistência, lesões corporais e por dificultar a navegação aérea, crime com pena prevista de dois a cinco anos de reclusão.