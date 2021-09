Flamengo anuncia a contratação de David Luiz

Zagueiro, de 34 anos, assina com o clube carioca até o final de 2022 e irá vestir a camisa 23; ‘A nação me chamou, então, eu estou aqui’, disse em uma publicação no Instagram

Reprodução/Twitter/@Flamengo Zagueiro estava sem clube desde que o seu contrato com o Arsenal, da Inglaterra, terminou



O Flamengo anunciou, na tarde deste sábado, 11, a contratação de David Luiz. Aos 34 anos, o zagueiro, que estava sem clube desde que o seu contrato com o Arsenal, clube da Inglaterra, terminou, assina com o Rubro-Negro até o final de 2022 e vai vestir a camisa 23. O anúncio foi feito em uma série de cinco publicações no perfil oficial da equipe carioca no Twitter. O atleta, que já vestiu a camisa da seleção brasileira em uma edição de Copa do Mundo, é o terceiro reforço desde a chegada do técnico Renato Gaúcho. Antes dele, foram contratados o meio-campista Andreas Pereira e o atacante Kenedy, que também estavam em clubes da Premier League, a liga inglesa de futebol. “A nação me chamou, então, eu estou aqui”, diz David Luiz em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram. “Agora posso dizer meu Mengão”, escreveu na legenda do post.