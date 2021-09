Tênis: Luisa Stefani tem lesão no joelho confirmada e perderá restante da temporada

Brasileira se lesionou durante a partida de semifinal de duplas no US Open; previsão é que ela fique de fora do ATP Finals e até Australian Open

Reprodução/ SporTV Luisa caiu durante ponto no tie-break do primeiro set



A tenista brasileira Luisa Stefani utilizou suas redes sociais na madrugada deste sábado, 11, para atualizar sobre seu estado de saúde após se lesionar na semifinal das duplas no US Open. De acordo com a tenista, os exames constataram um rompimento de ligamento do joelho. “O dia foi longo e difícil. Fiz os exames e mostrou que eu tive um rompimento de ligamento do joelho e eu ainda não sei os próximos passos. Estou em boas mãos e falando com os Doutores. Agora é focar na recuperação. Queria agradecer muito todo o apoio, o carinho e a preocupação. Vai tudo dar certo”, disse ela em vídeo. Geralmente lesões desse tipo tiram os atletas por meses das quadras e podem até envolver cirurgia, mas no caso de Luisa isso ainda não foi divulgado. Ainda em 2021 acontece o ATP Finals e no início de janeiro, o Australian Open.