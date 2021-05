Flamengo conquista 37º título carioca com vitória sobre o Fluminense

No Maracanã, o Flamengo conquistou seu 37º título carioca na noite deste sábado, 22. Com a vitória de 3 a 1 sobre o Fluminense, a equipe ainda alcançou, pela sexta vez, um tricampeonato consecutivo no estadual. O time já atingiu o feito nos anos de 1942-1943-1944, 1953-1954-1955, 1978-1979-1980, 1999-2000-2001 e em 2007-2008-2009. Com o resultado, o Flamengo reforçou a hegemonia do clube no Rio de Janeiro, ampliando para seis a diferença em relação ao Flu, o segundo maior do Campeonato Carioca.

Desta vez, a conquista foi protagonizada por Gabigol, que marcou dois gols na partida e chegou à marca de 15 gols em 14 jogos na temporada. Para sacramentar a vitória, João Gomes balançou a rede mais uma vez. O Fluminense até diminuiu o placar com um gol de Fred, mas não conseguiu tirar a taça das mãos do rubro-negro. Após comemorar o Carioca, o Flamengo volta as atenções para a Libertadores. Na partida que definirá o líder do grupo G, o rubro-negro enfrentará o Vélez no Maracanã às 21 horas desta quinta-feira, 27. Por sua vez, o Fluminense volta a campo nesta terça-feira, 25, para enfrentar o River Plate. A vitória em Buenos Aires é fundamental para sacramentar a vaga do tricolor nas oitavas de final da Libertadores.