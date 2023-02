Flamengo divulga lista de relacionados para o Mundial de Clubes; veja os jogadores

Rubro-Negro enfrentará o vencedor de Wydad Casablanca e Al-Hilal que se enfrentam neste sábado, às 11h30 (horário de Brasília)

THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Flamengo tentará o bicampeonato da competição



O Flamengo divulgou nesta quinta-feira, 2, a lista de relacionados para a disputa do Mundial de Clubes. A competição começou a ser disputada nesta quarta-feira, 1, no Marrocos. Foram 31 nomes escolhidos pelo técnico Vítor Pereira e não houve grandes surpresas. Apesar de ter se envolvido em uma polêmica ao sugerir que o Colo-Colo do Chile o tirasse do Rubro-Negro, Vidal está na lista. O goleiro Hugo também estará no Marrocos. Ele esteve perto de se transferir para o futebol japonês. Bruno Henrique também foi relacionado. No entanto, sua presença dentro de campo ainda é incerta. O atacante segue tratando de uma lesão no joelho direito. O Rubro-Negro enfrentará na semifinal o vencedor de Wydad Casablanca e Al-Hilal que se enfrentam neste sábado, às 11h30 (horário de Brasília). A estreia está marcada para terça-feira, 7, às 16 horas (horário de Brasília). A final será no dia 11 de fevereiro. Confira a lista de relacionados: