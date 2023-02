PSG confirma Mbappé fora de confronto diante do Bayern de Munique pela Liga dos Campeões 

Astro sofreu contusão na vitória sobre o Montpellier, na última quarta-feira, pelo Campeonato Francês

EFE/EPA/Guillaume Horcajuelo Mbappé deixa o gramado sentido dores na vitória do PSG sobre o Montpellier



O Paris Saint-Germain confirmou nesta quinta-feira, 2, que não poderá contar com Kylian Mbappé no duelo contra o Bayern de Munique, no Parque dos Príncipes, pela rodada de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões – o confronto está marcado para 14 de fevereiro. Em nota oficial, o PSG informou que o atacante foi diagnosticado com uma lesão no bíceps femoral da coxa esquerda e que deve ficar fora dos gramados por três semanas. A contusão aconteceu no primeiro tempo da vitória sobre o Montpellier, na última quarta-feira, pelo Campeonato Francês. Com dores na região, o astro da equipe parisiense precisou ser substituído. Mbappé, desta forma, focará na sua recuperação para o embate de volta diante dos alemães, marcado para 8 de março, na Allianz Arena, em Munique. Na atual temporada, ele soma 25 gols e 6 assistências com a camisa azul e vermelha. Pela seleção francesa, o jogador foi vice-campeão da Copa do Catar, terminando o torneio como artilheiro.