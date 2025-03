Flamengo empata com Fluminense e conquista Carioca pelo segundo ano seguido, seu 39º título estadual

Rubro-negro teve dois gols anulados, mas isso não impediu a equipe de garantir a vitória no campeonato; triunfo marca a sexta final consecutiva do Flamengo, que já havia sido campeão nos anos de 2019, 2020, 2021 e 2024

MAGA JR/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Jogadores do Flamengo comemoram o título do Campeonato Carioca 2025 após o empate sem gols com o Fluminense na segunda partida da final, realizada no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro



O Flamengo conquistou o título de bicampeão do Campeonato Carioca ao empatar, neste domingo (16) em 0 a 0 com o Fluminense, assegurando assim seu 39º troféu estadual. A equipe rubro-negra conseguiu administrar a vantagem obtida na partida de ida, onde venceu por 2 a 1. Este triunfo marca a sexta final consecutiva do Flamengo, que já havia sido campeão nos anos de 2019, 2020, 2021 e 2024. O Fluminense, por sua vez, foi vice-campeão em 2022 e 2023. Sob o comando do técnico Filipe Luís, que assumiu a equipe no final do ano passado, o Flamengo conquistou seu terceiro título. O jogo foi intenso, repleto de faltas e discussões, com o Flamengo demonstrando superioridade no ataque. O Fluminense, por outro lado, enfrentou dificuldades para criar oportunidades e não conseguiu reverter a situação no agregado.

Durante a partida, o Flamengo teve dois gols anulados, mas isso não impediu a equipe de garantir a vitória no campeonato. A defesa do Fluminense se mostrou sólida, mas a falta de criatividade no ataque foi um fator determinante para o resultado final. A partida ocorreu no Maracanã, no Rio de Janeiro, e contou com a presença de 69.393 torcedores. A renda total do evento foi de R$ 4.315.309,00, refletindo o grande interesse do público pelo clássico carioca. O árbitro da partida foi Bruno Arleu de Araújo, que teve a missão de controlar um jogo marcado por tensões e rivalidade.

No que diz respeito à escalação, o Flamengo entrou em campo com Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta (substituído por Varela); Gerson (substituído por Juninho), Plata e Luiz Araújo (substituído por Michel). O Fluminense, por sua vez, contou com Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Thiago Silva e Renê; Otávio (substituído por Riquelme Felipe), Martinelli (substituído por Serna) e Lima (substituído por Hércules); Arias, Cano (substituído por Everaldo) e Canobbio (substituído por Keno).

Os cartões amarelos foram distribuídos entre os jogadores, com Arrascaeta e Luiz Araújo recebendo advertências pelo Flamengo, enquanto Thiago Silva, Riquelme Felipe, Ignácio, Canobbio, Lima e Otávio foram penalizados no Fluminense.

