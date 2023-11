Flamengo empata com Fluminense e se afasta dos líderes do Brasileirão

Clássico Fla x Flu ocorreu no Maracanã neste sábado, 11

ANDRÉ FABIANO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Pedro, do Flamengo, na partida entre Flamengo e Fluminense válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023, realizada no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, neste sábado (11). O jogo terminou 1 a 1.



A partida entre Flamengo e Fluminense culminou no empate de 1 a 1, na 34ª rodada do Campeonato Brasileiro que ocorreu no Maracanã neste sábado, 11. O placar, entretanto, não foi positivo para o rubro-negro, que agora está cada vez mais longe dos líderes do campeonato. Apesar de ter jogado um excelente primeiro tempo, o Flamengo caiu na etapa final e cedeu em empate. Os dois clubes agora ganham uma folga na tabela para as rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O rubro-negro volta a jogar no dia 23 de novembro, pela 30ª rodada, contra o Red Bull Bragantino. Já o Fluminense joga contra o São Paulo no dia 22 de novembro pela 32ª rodada da competição.