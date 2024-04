Flamengo: Gabigol consegue efeito suspensivo e pode voltar a jogar

Atleta havia sido punido, em março, pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem por tentar fraudar o exame antidoping feito em 8 de abril de 2023

THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO O teste do jogador deu negativo para doping, mas as autoridades relataram que o atleta ignorou a presença dos oficiais da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem



O Flamengo anunciou nesta terça-feira (30) que o atacante Gabigol está liberado para voltar a treinar e jogar pelo clube após sua defesa conseguir suspender a pena de dois anos. Ele havia sido punido, em março, pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD) por tentar fraudar o exame antidoping. “O atleta Gabriel Barbosa está liberado para atuar nas competições disputadas pelo Flamengo. A defesa do atacante conseguiu o efeito suspensivo por decisão unânime”, publicou o clube carioca no “X” (antigo Twitter). No dia 25 de fevereiro, o TJD-AD decidiu suspender o jogador até 7 de abril de 2025, por tentativa de fraude de exame antidoping feito em 8 de abril de 2023.

O atleta Gabriel Barbosa está liberado para atuar nas competições disputadas pelo Clube de Regatas do Flamengo. A defesa do atacante conseguiu o efeito suspensivo por decisão unânime. — Flamengo (@Flamengo) April 30, 2024

Gabigol teria dificultado a realização do exame, ao prejudicar o trabalho dos oficiais responsáveis pela coleta da urina e não ter seguido os procedimentos corretamente desde o início do processo. A acusação apontou que o atacante do Flamengo tentou esconder a genitália no momento de urinar na vasilha, o que configura fraude. O teste do jogador deu negativo para doping, mas as autoridades relataram que o atleta ignorou a presença dos oficiais da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, além de desrespeitá-los. Com a notícia, o camisa 10 publicou um vídeo nas em suas redes sociais para comemorar sua volta ao gramado. A animação, escolhida pela música “A cada vento”, de Emicida e Rael, mostra Gabigol chegando ao Maracanã em um corredor formado por torcedores. O Flamengo enfrenta o Amazonas nesta quarta-feira (1), no Maracanã.

