Defesa de Gabigol pede efeito suspensivo de punição que afasta jogador dos campos até abril de 2025

Jurídico do Flamengo está otimista com

CLEVER FELIX/LDG NEWS/ESTADÃO CONTEÚDO Gabriel Barbosa celebrando gol marcado com a camisa do Flamengo



A defesa do atacante do Flamengo, Gabigol, entrou com o pedido de efeito suspensivo da suspensão de dois anos aplicada ao atleta por tentativa de fraude em exame antidoping. A punição foi determinada no último dia 25, mas o departamento jurídico do clube espera reverter a pena na Corte Arbitral do Esporte (CAS). Após o empate em 1 a 1 com o Millonarios, na Colômbia, pela Libertadores, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, comentou o caso, reforçando que acredita em um bom resultado. “O Flamengo está bastante otimista com a reversão no CAS. Entende que teve um excesso na punição. Espero que seja corrigido”, disse o dirigente.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O Tribunal de Justiça Antidopagem votou pela suspensão com placar de 5 votos a 4, contra o jogador, acusado de violar o artigo 122 do Código Brasileiro de Antidoping, que versa sobre fraudes ou tentativas de fraude em qualquer parte do procedimento de controle de doping. Embora o julgamento tenha sido na semana passada, a punição começou a ser contada a partir da data do episódio e o atacante ficaria fora dos gramados e proibido de usar a estrutura do clube até abril de 2025. O pedido de suspensão da punição é um recurso do Flamengo para contar com Gabigol antes do fim do contrato atual com o jogador, já que o recurso da decisão não deve ser julgado antes de dezembro de 2024, mesmo período de fim do contrato.