Flamengo vence Fluminense e ganha Campeonato Carioca

Time derrotou o adversário por 1 a 0 em final com o estádio do Maracanã vazio

Paulo Sérgio/ Estadão Conteúdo Fluminense vence final do Campeonato Carioca por 1 x 0 contra Fluminense



O Flamengo garantiu o seu 36º título do Campeonato Carioca em partida contra o Fluminense na noite desta quarta-feira, 15, por 1 a 0. O bicampeonato foi celebrado de forma incomum, diante de um Maracanã vazio, com arquibancadas preenchidas apenas com faixas e mosaicos, a maioria com as cores do rubro-negro. O gol do título foi marcado por Vitinho, aos 49 minutos do segundo tempo.

O Flamengo tinha a vantagem de jogar pelo empate para levar o troféu porque havia vencido a partida de ida por 2 a 1, no domingo. Mas não jogou pela igualdade. Pelo contrário, foi mais ofensivo que o rival, que precisava vencer por dois gols de diferença, e impôs o domínio que não foi visto em campo nos dois clássicos anteriores — na quarta passada, os dois times decidiram a Taça Rio, com vitória do time tricolor.

A partida desta quarta pode ter sido a última do técnico Jorge Jesus, cuja suposta saída tem sido alvo de rumores nos últimos dias. Há especulação de que ele se apresente como treinador do time Benfica, de Portugal, no fim de semana.

Sob o comando do português, o Fla conquistou o seu sexto título consecutivo. Antes do Campeonato Carioca, o time faturou a Copa Libertadores e o Brasileirão, no ano passado. Nesta temporada, o clube já soma os troféus da Recopa Sul-Americana, da Supercopa do Brasil e da Taça Guanabara, o primeiro turno do Estadual.

Confira a narração de Nilson César do gol da vitória do Flamengo:

*Com Estadão Conteúdo