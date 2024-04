Florencia Guiñazu, jogadora de futebol feminino, é encontrada morta na Argentina

Cenário do crime foi descoberto após um vizinho ver cartaz na janela pedindo ajuda: “crianças estão sozinhas”; companheiro teria cometido feminicídio e tirado a própria vida em seguida

Reprodução/Redes Sociais Jogadora de futebol feminino da Argentina Florencia Guiñazu e o ex-companheiro que a matou e tirou a própria vida



Um crime brutal chocou a cidade de Cuyo, na Argentina, e deixou o mundo do futebol feminino em luto. Florencia Guiñazú, jogadora do Argentino Mendoza, foi encontrada morta dentro do apartamento que dividia com seu companheiro, Ignacio Agustín Notto, que cometeu suicídio logo após o crime. O cenário do crime foi descoberto após um vizinho encontrar um cartaz na janela pedindo ajuda, pois as crianças estavam sozinhas. A tragédia que se desenrolou no apartamento em Guaymallén foi o desfecho de uma história marcada por sinais de violência. Em novembro do ano passado, Florencia foi agredida e trancada no banheiro do apartamento, mas a denúncia por violência de gênero não avançou por falta de provas. Testemunhas relataram que o casal tinha um relacionamento conturbado e brigas constantes.

No sábado, barulhos suspeitos alertaram os vizinhos, que encontraram o cartaz na janela pedindo ajuda. Ao entrar no apartamento, a polícia se deparou com o corpo de Florencia no chão, com sinais de violência, e Ignacio pendurado em um armário. O caso foi encaminhado para a Unidade Fiscal de Homicídios e Violência Institucional, que iniciou as investigações. Enquanto as autoridades cuidavam dos filhos do casal, o mundo do futebol de Mendoza prestou homenagens a Florencia nas redes sociais. A jogadora, que também era influenciadora digital, tatuadora e técnica em Segurança e Higiene, recebeu mensagens de condolências e repúdio ao feminicídio. O Coletivo Feminista Valle Uco lamentou a morte de Florencia e denunciou a violência machista que tirou a vida da jovem.

