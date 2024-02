Fluminense anuncia renovação de contrato com Samuel Xavier até 2025

Jogador de 33 anos permanece no clube a pedido do técnico Fernando Diniz

Reprodução/Instagram @samuelxavier Lateral-direito do Fluminense, Samuel Xavier renovou seu contrato até o fim de 2025



O Fluminense anunciou nesta segunda-feira, 19, a renovação do contrato do lateral-direito Samuel Xavier até o fim de 2025. O jogador, de 33 anos, teria o seu vínculo encerrado ao final deste ano. A pedido do técnico Fernando Diniz, ele permanece no clube por mais uma temporada. No time desde 2021, Samuel Xavier já teve bons momentos e algumas fases de irregularidade no time principal. Titular absoluto com o atual treinador, ele completou 150 partidas pelo Fluminense. Nas redes sociais, a equipe carioca divulgou a extensão do compromisso com uma foto do atleta assinando o contrato. “O lateral campeão da América, Samuel Xavier, é do Time de Guerreiros até o fim de 2025”, diz a postagem. Confira:

Publicado por Adrielle Farias

