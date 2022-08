Fluminense e Palmeiras fazem duelo de líder e vice-líder do Brasileirão

Partida no Maracanã também marca o duelo entre a defesa palmeirense, a menos vazada da competição, e o artilheiro do campeonato, o argentino Germán Cano

JORGE RODRIGUES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Cano marcou 13 gols em 23 partidas do Brasileirão



Fluminense e Palmeiras se enfrentam, neste sábado, 27, às 19h, no Maracanã, em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo no Rio de Janeiro coloca frente a frente líder e vice-líder da competição nacional. O tricolor das Laranjeiras vem de um empate amargo em 2 a 2 com o Corinthians, no confronto de ida das semifinais da Copa do Brasil, na quarta-feira, 24. Pelo Brasileirão, os cariocas golearam o Coritiba, por 5 a 2, no sábado, 20, também no Maracanã. O alviverde paulista, por sua vez, empatou no Allianz Parque, no domingo, 21, com o Flamengo, que, na ocasião, ocupava a segunda colocação. O Verdão lidera com 49 pontos e encerra, neste sábado, uma série de confrontos diretos com adversários do topo da tabela. Se conquistar os três pontos fora de casa, o time comandado por Abel Ferreira ampliará de oito para 11 pontos a vantagem para o clube comandado por Fernando Diniz. Além do simbolismo de um jogo entre os dois primeiros colocados, a partida desta noite vai opor a defesa palmeirense, a menos vazada até aqui, com 15 gols sofridos em 23 oportunidades, ao artilheiro do torneio: o argentino Germán Cano já balançou as redes 13 vezes até aqui.

Fluminense e Palmeiras se enfrentaram 116 vezes na história. O Verdão leva vantagem, com 62 vitórias, ante 36 do Flu. As equipes empataram em 18 ocasiões. O clube paulista marcou 199 gols contra 157 dos tricolores. Diniz tem todos os jogadores considerados titulares à disposição e só deve fazer uma única mudança na equipe. O lateral esquerdo Cris Silva, que entrou bem no segundo tempo contra o Corinthians, pela Copa do Brasil, é cotado para substituir o atacante Caio Paulista, que vinha atuando de maneira improvisado na posição. Com isso, o Fluminense deve entrar em campo com Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Cris Silva; André, Nonato e Paulo Henrique Ganso; Matheus Martins, Arias e Cano. Apesar do duelo contra o Athletico-PR na terça-feira, 30, primeira partida da semifinal da Libertadores, Abel Ferreira deve escalar o alviverde com força máxima. A provável escalação é: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Dudu e Rony. A partida será apitada pelo árbitro Braulio da Silva Machado, de Santa Catarina.