Seleção feminina é convocada para amistosos com a África do Sul; veja lista

Brasil enfrentará a África do Sul nos dias 2 e 5 de setembro, ambas no continente africano

Reprodução/CBF Pia convocou 25 jogadoras para os amistosos, entre elas duas estreantes sob seu comando



A técnica Pia Sundhage convocou nesta sexta-feira, 26, a seleção feminina para a próxima Data Fifa, de 29 de agosto a 6 de setembro, em que a equipe irá enfrentar a África do Sul, atual campeã da Copa Africana. Entre as 25 jogadoras terão duas estreantes: a zagueira Day Silva, do Palmeiras, e Micaelly, do São Paulo. Outras quatro atletas voltam a ser convocadas: Thais Ferreira, do Palmeiras, Jaque Ribeiro, do Corinthians, Ludmilla, do Atlético de Madrid, e Gabi Nunes, do Madrid CFF. Nenhuma delas esteve no título da Copa América no mês passado. O primeiro jogo entre as seleções será em 2 de setembro, em Joanesburgo, e o segundo em 5 de setembro, em local ainda não definido. Os dois jogos estão marcados para as 13h (horário de Brasília). O Brasil só jogou contra a África do Sul pela última vez nos Jogos Olímpicos do Rio, e a partida terminou empatada em 0 a 0.

Veja a lista de convocadas:

Goleiras: Luciana (Ferroviária), Lorena (Grêmio) e Natascha (Flamengo)

Defensoras: Antonia (Levante UD), Day Silva (Palmeiras), Fernanda Palermo (São Paulo), Kathellen (Real Madrid), Letícia Santos (Frankfurt), Thais Ferreira (Palmeiras), Tamires (Corinthians) e Rafaelle (Arsenal)

Meio-campistas: Adriana (Corinthians), Ary Borges (Palmeiras), Duda Santos (Palmeiras), Duda Francelino (Flamengo), Duda Sampaio (Internacional), Gabi Portilho (Corinthians), Kerolin (North Caroline Courage), Micaelly (São Paulo) e Jaque Ribeiro (Corinthians)

Atacantes: Bia Zaneratto (Palmeiras), Debinha (North Caroline Courage), Gabi Nunes (Madrid CFF), Geyse (Barcelona) e Ludmila (Atlético de Madrid)