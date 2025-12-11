Jovem Pan > Esportes > Foi mão? Cruzeirenses alegam que gol de Memphis foi irregular

Foi mão? Cruzeirenses alegam que gol de Memphis foi irregular

Após vídeo viralizar, usuários afirmam que bola teria batido na mão do atacante corintiano; CBF divulgou a análise do VAR

  • Por Júlia Mano
  • 11/12/2025 14h57
  • BlueSky
Reprodução/GE Lance Depay Gol de Memphis Depay sacramentou a vitória do Corinthians sobre o Cruzeiro no jogo de ida da Copa do Brasil

Após viralizar nesta quinta-feira (11) um vídeo com outro ângulo do gol de Memphis Depay, cruzeirenses alegam possível irregularidade no lance que sacramentou a vitória do Corinthians, por 1 x 0, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, também compartilhou a gravação em seu perfil no Instagram.

O vídeo foi gravado atrás do gol do Cruzeiro. Com as imagens, os torcedores afirmam que a bola teria tocado na mão do atacante corintiano antes de cair no chão e ele chutar para o gol.

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou a análise do VAR (árbitro assistente de vídeo) durante a checagem do gol. Foram verificados se houve o toque de mão e um possível impedimento. Ambas infrações foram descartadas e o lance validado.

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >