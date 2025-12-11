Foi mão? Cruzeirenses alegam que gol de Memphis foi irregular

Após vídeo viralizar, usuários afirmam que bola teria batido na mão do atacante corintiano; CBF divulgou a análise do VAR

Reprodução/GE Gol de Memphis Depay sacramentou a vitória do Corinthians sobre o Cruzeiro no jogo de ida da Copa do Brasil



Após viralizar nesta quinta-feira (11) um vídeo com outro ângulo do gol de Memphis Depay, cruzeirenses alegam possível irregularidade no lance que sacramentou a vitória do Corinthians, por 1 x 0, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, também compartilhou a gravação em seu perfil no Instagram.

O vídeo foi gravado atrás do gol do Cruzeiro. Com as imagens, os torcedores afirmam que a bola teria tocado na mão do atacante corintiano antes de cair no chão e ele chutar para o gol.

Gol do Corinthians foi IRREGULAR!

Memphis domina a bola com o braço. Único que reclamou do toque no lance foi o William. Árbitro de campo e VAR não viram. pic.twitter.com/KpN1D9VnG6 — Cruzeiro Coleções | Nostalzeiro (@CruzeroColecoes) December 11, 2025

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou a análise do VAR (árbitro assistente de vídeo) durante a checagem do gol. Foram verificados se houve o toque de mão e um possível impedimento. Ambas infrações foram descartadas e o lance validado.