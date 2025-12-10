Com gol de Depay, Corinthians coloca pé na final da Copa do Brasil e quebra tabu no Mineirão

GILSON LOBO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Memphis Depay jogador do Corinthians comemora seu gol durante partida contra o Cruzeiro no estádio Mineirão pelo campeonato Copa Do Brasil 2025



O Corinthians conquistou uma importante vitória na noite desta quarta-feira (10), ao derrotar o Cruzeiro por 1 a 0, em Belo Horizonte, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. O gol da vitória corintiana foi anotado por Memphis Depay ainda no primeiro tempo, quebrando um jejum de 11 anos sem triunfos do time paulista contra o clube mineiro em jogos no Mineirão.

A equipe de Dorival Júnior entrou em campo com uma postura mais agressiva e competitiva do que nas últimas partidas do Campeonato Brasileiro, quando o desempenho deixou a desejar. Embora a construção de jogadas ofensivas tenha sido limitada, o Corinthians soube administrar o placar e controlar o psicológico do jogo na segunda metade da etapa final, garantindo a vantagem.

A decisão será definida no jogo de volta, marcado para domingo (14), na Neo Química Arena, às 18h (de Brasília). Já na outra semifinal, o Vasco enfrentará o Fluminense na quinta-feira, com o segundo jogo programado para domingo, às 20h30.

O jogo

O início da partida foi marcado por uma pressão do Corinthians, que, embora insistisse com cruzamentos, não conseguia estabelecer um ritmo de jogo mais variado. Aos 5 minutos, Cássio foi exigido após um desvio em escanteio cobrado por Memphis. O Cruzeiro, por sua vez, equilibrou as ações logo em seguida, apostando nos passes rápidos para Arroyo e Kaio Jorge, que infiltravam entre a defesa corintiana. A equipe mineira também ameaçou com Matheus Pereira, que obrigou Hugo Souza a fazer uma defesa importante.

Porém, foi em um dos raros momentos de clareza ofensiva do Corinthians que o gol surgiu. Em um cruzamento de Carillo, Yuri Alberto fez o desvio para Memphis, que, com um cabeceio fraco, completou a jogada com o pé esquerdo e colocou os paulistas à frente no marcador.

O segundo tempo foi mais intenso, com o Cruzeiro buscando o gol a todo custo. A equipe de Paulo Pezzolano pressionou o time paulista e teve boas oportunidades, como aos 15 minutos, quando Hugo Souza fez uma grande defesa e os zagueiros corintianos impediram uma série de finalizações do time da casa.

Apesar da pressão, o Corinthians se fechou, adotando uma postura mais defensiva. A catimba de alguns jogadores e a lentidão nas reposições ajudaram a desgastar o ritmo do jogo e a frustrar as investidas cruzeirenses. As mudanças de Dorival Júnior, como a entrada de Garro, também deram mais equilíbrio ao time e desestabilizaram o Cruzeiro, que se mostrou apático na reta final da partida.

Nos minutos finais, o Cruzeiro tentou uma última pressão, mas a falta de precisão nas finalizações e a boa marcação do Corinthians impediram que o time mineiro criasse chances claras de gol.