Forbes divulga lista dos dez atletas mais bem pagos do mundo; confira

Valores divulgados pela conceituada revista consideram salário, prêmios e bônus, além de patrocínios e licenciamentos

EFE/EPA/STR Cristano Ronaldo e Messi são os atletas mais bem pagos do mundo



A conceituada revista Forbes divulgou nesta terça-feira, 2, a lista dos dez atletas mais bem pagos do mundo. Contratado pelo Al Nassr (Arábia Saudita) no início do ano, o atacante Cristiano Ronaldo lidera o ranking, recebendo cerca 36 milhões de dólares anuais (R$ 683 milhões). Na sequência, dois atacantes do Paris Saint-Germain completam o top 3. Campeão mundial com a Argentina, Lionel Messi recebe 130 milhões de dólares anuais, dez milhões a mais que o astro francês Kylian Mbappé. No restante da lista, aparecem apenas jogadores de basquete, boxe, golfe e tênis. Vale lembrar que os valores consideram salário, prêmios e bônus, além de patrocínios e licenciamentos.

Veja os valores (em dólares)