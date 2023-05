Cristiano Ronaldo sente dificuldade na adaptação na Arábia Saudita e quer deixar o Al Nassr

Segundo jornal catalão, craque prefere retornar à Espanha após não se acostumar com a cultura árabe

Reprodução/Twitter/@AlNassrFC Cristiano Ronaldo comemora gol com a camisa do Al Nassr



O atacante Cristiano Ronaldo está com dificuldade em se adaptar na Arábia Saudita e deseja deixar o Al Nassr. A informação foi divulgada nesta terça-feira, 2, pelo jornal espanhol “Sport”. De acordo com a publicação, o craque português, que foi contratado no início de 2023, ainda não se acostumou com o país e o idioma. Sua ideia, assim, seria retornar para Madri, onde viveu o auge no Real, entre 2009 e 2018. O problema, entretanto, é que ele assinou vínculo com o time de Riad até a metade de 2025 e precisaria entrar em acordo com os árabes para rescindir seu contrato. A matéria do periódico catalão ainda conta que o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, está disposto a abrir as portas para o lusitano, mas não para entrar em campo. A ideia é que CR7 seja um embaixador do clube ou membro da direção.

Desde que deixou o Real Madrid, o astro passou por alguns momentos de turbulência na carreira. Na Juventus, o atacante até conquistou títulos do Campeonato Italiano, mas ficou sem ganhar o seu principal objetivo: a Liga dos Campeões. De volta ao Manchester United, o atacante conviveu com polêmicas, brigou com treinadores e deixou o clube pela porta dos fundos, no final do ano passado. Após a disputa da Copa do Mundo 2022, onde chegou a ser reserva nas últimas partidas de Portugal, o craque deu um giro na sua carreira e aceitou a oferta astronômica do Al Nassr. Até o momento, ele soma 15 jogos na equipe árabe, contribuindo com 12 gols e 2 assistências. Mesmo assim, seu time pode ficar sem títulos na temporada, já que está no 2º lugar do Campeonato Saudita e foi eliminado da Copa do Rei Saudita e da Supercopa Saudita. No mundo árabe, o craque também estampou as manchetes de forma negativa ao aplicar um mata-leão num adversário e colocar a mão na genitália ao ser provocado por torcedores rivais.