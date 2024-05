Fórmula 1: Sergio Pérez sofre acidente e GP de Mônaco é interrompido por 40 minutos; confira vídeo

Automobilista mexicano foi atingido na traseira por Kevin Magnussen e bateu no guardrail; pilotos saíram sozinhos dos carros e voltaram andando para os boxes

Reprodução/Twitter/@f1 A organização da prova decidiu pela bandeira vermelha, interrompendo a prova para a limpeza da pista



Sergio Pérez foi tocado por trás enquanto disputava posição contra Kevin Magnussen, da Hass, e bateu forte no guardrail, neste domingo (26), na Fórmula 1. Nico Hülkenberg, também da Hass, acabou sendo atingido pelo carro da Red Bull. O dinamarquês ficou preso entre o muro e o carro do oponente, o que o fez tocar a roda de trás do veículo, ocasionando em cenas fortes. A organização da prova decidiu pela bandeira vermelha, interrompendo a prova para a limpeza da pista. A relargada foi dada mais de 40 minutos depois do acidente. Todos os pilotos envolvidos no acidente saíram sozinhos dos carros e voltaram andando para os boxes.

Veja a publicação: