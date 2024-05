Charles Leclerc faz a pole position do GP de Mônaco de Fórmula 1

Foi a primeira pole position do piloto monegasco nesta temporada e a 24ª de sua carreira na Fórmula 1; líder do campeonato, Max Verstappen largará em sexto

ANNA SZILAGYI/EFE/EPA Nascido em Mônaco, Charles Leclerc, da Ferrari, comemora após garantir primeira posição no grid em casa



O piloto monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, conquistou a pole position para o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 no treino de classificação deste sábado (25), em Monte Carlo. Correndo em casa, Leclerc largará na frente do australiano Oscar Piastri (McLaren). A segunda fila será formada pelo espanhol Carlos Sainz (Ferrari) e pelo britânico Lando Norris (McLaren). O líder do campeonato, o holandês Max Verstappen (Red Bull), começará apenas na sexta posição. Esta é a primeira pole position de Leclerc nesta temporada e a 24ª de sua carreira na F-1. Em sete corridas até agora, apenas Verstappen havia largado em primeiro. “Isso é ótimo! Mas sei por experiência própria que a classificação não é o objetivo, mas sim a vitória”, disse o ferrarista. “Nos últimos anos, em Mônaco, a qualificação não foi tudo. Precisamos juntar tudo na corrida de domingo”, acrescentou.

O treino de classificação é particularmente importante nas ruas estreitas de Monte Carlo, onde as ultrapassagens são difíceis. Portanto, Leclerc tem uma grande vantagem, apesar de seu histórico complicado correndo em casa. Entre 2017 e 2021, o monegasco teve que abandonar as corridas no principado devido a problemas técnicos ou acidentes. No ano passado, terminou em sexto lugar e, em 2022, quando largou na pole, ficou fora do pódio.

Para a Red Bull, líder do campeonato de construtores, a corrida será desafiadora. Além de ter Verstappen na terceira fila, o mexicano Sergio Pérez teve seu pior treino de classificação da temporada e terminou em 18º, mas largará em 16º devido às punições ao alemão Nico Hülkenberg e ao dinamarquês Kevin Magnussen. Os pilotos da Haas largarão dos boxes por uma irregularidade na asa móvel de seus carros, que ultrapassou o limite permitido de 85 mm. “Não conseguimos ficar confortáveis o suficiente, e alguns décimos fizeram a diferença no grid. No ritmo de corrida estamos bem, mas não dá para fazer nada nessa posição. O fim de semana está completamente perdido”, reconheceu Pérez.

*Com informações da AFP