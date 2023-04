Fórmula 1: Sergio Pérez vence corrida sprint do GP do Azerbaijão; veja grid

Piloto mexicano superou o dono da pole position e o líder do Mundial de Fórmula 1, Charles Leclerc e Max Verstappen, respesctivamente

Giuseppe CACACE / AFP O mexicano Sergio Pérez partiu do terceiro posto e venceu a corrida sprint



Neste sábado, 29, Sergio Pérez (Red Bull) venceu a primeira corrida sprint da temporada de Fórmula 1, disputada pelas ruas de Baku, no Azerbaijão. O mexicano terminou à frente do piloto que conquistou a pole position, Charles Leclerc (Ferrari), e seu companheiro de Red Bull Max Verstappen, que está na liderança do Mundial de Fórmula 1, antes do tradicional Grande Prêmio, que será disputado no domingo, 30. Leclerc já havia alertado: “Vai ser difícil manter a liderança” diante do poderio dos Red Bulls. Apesar de uma boa largada, o piloto da ‘Scuderia’ só resistiu oito voltas (de 17) contra o RB19 de Pérez. O britânico George Russell (Mercedes) terminou em quarto, à frente da Ferrari do espanhol Carlos Sainz. O também espanhol Fernando Alonso, em grande fase desde o início da temporada ao volante do seu Aston Martin, terminou em sexto no final de um sprint que foi realizado pela primeira vez num circuito de rua desde que o formato foi introduzido em 2021.

Confira o grid da corrida sprint do GP do Azerbaijão de F-1:

1. Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 33:17.667

2. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 33:22.130

3. Max Verstappen (HOL/Red Bull) 33:22.732

4. George Russell (GBR/Mercedes) 33:26.199

5. Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 33:28.055

6. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 33:29.280

7. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 33:34.170

8. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 33:36.084

9. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 33:39.424

10. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 33:40.518

11. Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari) 33:45.657

12. Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo-Ferrari ) 33:52.269

13. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 33:54.585

14. Nyck de Vries (HOL/AlphaTauri-Red Bull) 33:59.293

15. Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari) 34:06.254

16. Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo-Ferrari ) 34:07.584

17. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 34:08.771

18. Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 34:18.288

*Com informações da agência AFP