Chefe da Haas polemiza sobre futuro de Hamilton na Fórmula 1: ‘As equipes não estão olhando para ele’

Heptacampeão mundial ainda não renovou com a Mercedes e tem futuro incerto na principal categoria do automobilismo

EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ Lewis Hamilton pode deixar a Mercedes ao final da temporada



Guenther Steiner, o chefe da Haas, polemizou nesta quarta-feira, 26, ao dizer que Lewis Hamilton, o heptacampeão de Fórmula 1, não desperta interesse das principais escuderias. Ao ser perguntado sobre o piloto britânico, que ainda não renovou com a Mercedes, o mandatário da equipe norte-americana afirmou que seu destino não deve ser Ferrari ou Red Bull Racing (RBR). “Onde ele poderia ir? Honestamente, não sei. A Red Bull colocou tudo em Max. Max é o homem deles. Por que eles agora trocariam por Lewis? Quando você é o chefe, não quer entreter vocês. Você quer se divertir sendo Campeão do Mundo. Não estou duvidando da capacidade de Lewis, mas apenas digo que não vejo isso porque as pessoas que têm os outros três primeiros carros não estão olhando para Lewis”, respondeu, em entrevista ao tabloide “Daily Mail”, da Inglaterra.

Segundo Steiner, Hamilton ficou mal acostumado com os títulos e precisa se reconectar com a Mercedes.”Sua equipe nem sempre pode apenas vencer. É humano. É uma competição. Fórmula 1 não é Fórmula Mercedes! A Mercedes teve oito bons anos e nada é para sempre, como todos sabemos. Ficar surpreso ou não aceitar que você ande para trás é algo que eu acho muito estranho. Você precisa se reagrupar e tentar novamente. Mas você não pode esperar ou exigir ser [o melhor]… porque ‘ganhamos oito vezes agora vamos ganhar nove vezes’. Não”, disparou. “E o mesmo para Lewis. Você passou oito anos no melhor ou em um dos melhores carros e ganhou campeonatos. Você não pode vencer sempre, e também perdeu o campeonato uma vez para seu companheiro de equipe naquela época. Nunca se esqueça disso. Seu time nem sempre pode vencer”, concluiu o italiano.