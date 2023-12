Fortaleza se livra de punição e poderá fazer contratações na janela de transferências

Time estava impedido de contratar por duas janelas de transferências devido a uma acusação feita pelo Colo-Colo, envolvendo a contratacção de Lucero

DAVI ROCHA/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Clube chileno alega que o Fortaleza forçou Lucero a romper contrato



O Fortaleza recebeu uma decisão favorável da Corte Arbitral do Esporte (CAS) nesta quarta-feira, 13, que suspendeu o transfer ban imposto pela Fifa ao clube brasileiro. O time estava impedido de contratar por duas janelas de transferências devido a uma acusação feita pelo Colo-Colo, do Chile, que alegava que o Leão do Pici havia forçado o atacante Lucero a romper o contrato. Agora, o clube está livre para contratar até um novo julgamento. O Colo-Colo exigia uma indenização de R$ 10 milhões do Fortaleza, alegando que não havia cláusula de saída no contrato do jogador argentino. Além disso, o clube chileno queria que Lucero ficasse afastado dos campos por quatro meses. No entanto, o Fortaleza se defendeu, afirmando que não agiu de má-fé na negociação e que era inocente. “A Corte Arbitral do Esporte (CAS), através de decisão concedida na presente data, suspendeu todos os efeitos da decisão do Tribunal de Demandas da Fifa, que havia determinado a imposição de proibição de registrar novos atletas (transfer ban)”, informou o clube. O time agora aguardará um novo julgamento perante o CAS, onde o processo será reapreciado na íntegra.