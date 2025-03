FPF define datas e horários das semifinais do Campeonato Paulista; São Paulo protesta

Tricolor queria enfrentar o Palmeiras no final de semana, mas a federação marcou o jogo na segunda-feira, quando o Allianz Parque estará disponível; Corinthians e Santos disputam o outro confronto

Cesar Greco/Palmeiras Palmeiras e São Paulo fazem uma das semifinais do Paulistão 2025



A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou nesta terça-feira (4) a programação das semifinais do Campeonato Paulista de 2025. Os confrontos serão disputados em jogo único, e, em caso de empate, a decisão será nos pênaltis. O Corinthians, dono da melhor campanha até aqui, enfrentará o Santos no domingo (9), às 18h30, na Neo Química Arena. O Palmeiras, segunda melhor equipe na classificação geral, receberá o São Paulo na segunda-feira (10), às 21h35, no Allianz Parque.

Os vencedores avançam para a final, que será disputada em partidas de ida e volta nos dias 16 e 27 de março. O time com melhor pontuação na soma de todas as fases do campeonato terá o direito de decidir o título em casa. Seguindo o regulamento adotado desde 2016, os clássicos serão disputados com torcida única, permitindo apenas os torcedores do time mandante no estádio.

A definição da semifinal entre Palmeiras e São Paulo gerou insatisfação nos bastidores. O São Paulo se recusou a participar da reunião técnica da FPF, alegando que a decisão da data já havia sido tomada previamente a pedido do Palmeiras, que terá o Allianz Parque ocupado por um festival musical no sábado. O Tricolor defende que jogos decisivos como as semifinais deveriam ocorrer nos finais de semana.

Com os quatro grandes nas semifinais pela primeira vez desde 2019, o Paulistão 2025 promete fortes emoções. O Palmeiras busca o tetracampeonato consecutivo, enquanto o Corinthians já garantiu a vantagem de disputar uma eventual final em casa, caso avance.

Semifinais:

Corinthians x Santos – Domingo (9/3), às 18h30, na Neo Química Arena

– Domingo (9/3), às 18h30, na Neo Química Arena Palmeiras x São Paulo – Segunda-feira (10/3), às 21h35, no Allianz Parque

Confira a nota do Tricolor

NOTA OFICIAL O São Paulo Futebol Clube entende que partidas nobres e decisivas, como as semifinais do Campeonato Paulista, devem ser disputadas nos sábados e domingos. Como a FPF já havia previamente definido que o jogo do São Paulo Futebol Clube com o Palmeiras será realizado… pic.twitter.com/GsGMFC8oTi — São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 4, 2025

