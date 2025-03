Neymar decide contra o Bragantino e leva o Santos às semifinais do Campeonato Paulista

Peixe aguarda o jogo do São Paulo contra o Novorizontino para saber se pegará Corinthians ou Palmeiras na próxima fase; confronto será na casa do adversário

CARLOS TORRES/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Comemoração do gol de Neymar, do Santos, marcado diante do Red Bull Bragantino



O Santos garantiu vaga nas semifinais do Campeonato Paulista ao vencer o Red Bull Bragantino por 2 a 0 neste domingo, na Vila Belmiro. Neymar abriu o placar em cobrança de falta e participou do segundo gol, marcado por João Schmidt. Com a classificação, o Peixe se junta a Palmeiras e Corinthians na próxima fase. O São Paulo ainda disputa a última vaga nesta segunda-feira contra o Novorizontino. Caso avance, será a primeira vez desde 2019 que os quatro grandes clubes paulistas chegam juntos às semifinais do Estadual. Vice-campeão no ano passado, o Alvinegro não conquista o título desde 2016.

O camisa 10, presente na lista de pré-convocados da seleção brasileira, voltou a ser decisivo com bola parada. Já havia marcado de pênalti e de escanteio desde seu retorno ao clube. Desta vez, abriu o placar aos 10 minutos com um gol de falta, contando com um leve desvio na trajetória da bola antes de entrar. Na comemoração, demonstrou confiança ao dizer “sou f*da”. Na segunda etapa, quando o Bragantino crescia na partida, o Santos ampliou. Após escanteio cobrado por Neymar, o goleiro Cleiton afastou mal, e João Schmidt aproveitou a sobra para girar e finalizar com precisão, garantindo o triunfo.

O atacante deixou o campo no fim da partida ao sentir a parte posterior da coxa esquerda. O clube informou que não há lesão, apenas desgaste físico. Ele deve estar apto para os próximos compromissos do Santos e também para a convocação final de Dorival Júnior na quinta-feira, para os jogos da seleção contra Colômbia e Argentina, em março.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O Peixe conhecerá seu adversário nas semifinais nesta segunda-feira (3), após o duelo entre São Paulo e Novorizontino. Se o Tricolor se classificar com uma vitória no tempo normal, o Alvinegro praiano pegará o Corinthians, na Neo Química Arena. Caso o time do Morumbi passe nos pênaltis ou seja eliminado, Neymar e seus companheiros medirão forças com o Palmeiras, em jogo único no Allianz Parque. A indefinição existe porque os confrontos são definidos pelas campanhas (primeiro contra quarto, segundo contra terceiro), e os pontos seguem sendo contabilizados na fase de mata-mata.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Felipe Dantas