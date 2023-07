Francês quebra recorde mundial de Michael Phelps que durava há 15 anos

Leon Marchand superou marca estabelecida em 2008; astro americana assistia prova in loco e aplaudiu desempenho do jovem de 21 anos

Yuichi YAMAZAKI / AFP Leon Marchand quebrou o recorde mundial dos 400 metros medley e conquistou medalha de ouro neste domingo



Fim de uma era. Neste domingo, 23, o francês Leon Marchand, de 21 anos, conquistou a medalha de ouro nos 400 metros medley no Mundial de Esportes Aquáticos, no Japão, quebrou o recorde mundial que durava desde 2008 e derrubou o último recorde da lenda Michael Phelps. Nas Olimpíadas de Pequim, o americano foi campeão com 4min03s84. Desta vez, Marchand cravou o tempo de 4min02s50. Por derrubar a marca, Marchand levou um bônus de US$ 30 mil, aproximadamente R$ 140 mil. Phelps assistia a prova in loco e aplaudiu o desempenho do nadador, que já era o atual campeão mundial. O francês já havia conquistado o ouro em 2022, com o tempo de 4min04s28. Um dos maiores nomes da história da natação, Phelps ostenta uma carreira com 23 medalhas de ouro, três pratas e dois bronze em Jogos Olímpicos, além de 26 ouros, seis pratas e um bronze em Mundiais. O astro das piscinas chegou a ter os recordes mundiais dos 200 e 400 metros medley, além dos 100 e 200 metros borboleta. A marca de 2008 nos 400m medley era o último recorde individual que ainda pertencia ao americano.