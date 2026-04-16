A estrutura administrativa e como a Copa do Mundo 2026 pode popularizar de vez o soccer e o futebol nos EUA

O ecossistema esportivo do país combina normativas de teto salarial, investimentos bilionários em infraestrutura e recordes históricos de público às vésperas do maior torneio da Fifa

Jia Haocheng/Pool/AFP Faltando menos de 100 dias para o início da competição internacional, o mercado norte-americano vive o ponto de inflexão estatístico e financeiro na consolidação de sua liga nacional



Faltando menos de 100 dias para o início da competição internacional, o mercado norte-americano vive o ponto de inflexão estatístico e financeiro na consolidação de sua liga nacional. Com mais de US$ 13 bilhões direcionados para a adequação técnica de arenas e expansão do sistema de transporte público, o país se prepara para sediar a maior parte das 104 partidas do torneio, um evento projetado como o catalisador definitivo para a expansão esportiva. A Major League Soccer (MLS) abriu a temporada de 2026 com o maior público de sua história — 387.271 torcedores na rodada inaugural —, comprovando que o modelo de gestão institucional, baseado em franquias e no controle rígido de elencos, atingiu sua maturidade operacional.

A cronologia de desenvolvimento e o sistema de franquias norte-americano

A história do futebol profissional nos Estados Unidos é dividida em ciclos de tentativa, colapso e estabilização. A primeira grande era ocorreu com a North American Soccer League (NASL), impulsionada pela contratação de Pelé pelo New York Cosmos em 1975. O modelo, contudo, ruiu na década de 1980 devido à falta de controle financeiro a longo prazo e à ausência de arenas com infraestrutura própria.

O cenário moderno começou a ser desenhado como uma exigência imposta pela Fifa para que o país sediasse a Copa do Mundo de 1994: a obrigatoriedade da criação de uma liga de primeira divisão sustentável. Lançada em 1996, a MLS adotou o formato de “entidade única” (single-entity), em que os investidores atuam como acionistas centrais da organização, minimizando o risco de falência de clubes individuais. Diferente do ecossistema europeu de promoção e rebaixamento, as equipes operam como franquias protegidas geograficamente. Esse planejamento permitiu o salto de 10 times iniciais para as atuais 30 equipes, transformando a liga em uma potência comercial com franquias avaliadas em um valor combinado de US$ 23 bilhões.

Normativas financeiras e as regras de formação de elencos

O regulamento da MLS difere radicalmente dos padrões da Uefa e da Conmebol, aplicando um sistema estruturado para manter a paridade competitiva e evitar a hiperinflação de salários. Em 2026, as regras operacionais da liga são baseadas nos seguintes fundamentos econômicos:

Teto salarial (Salary cap): Cada franquia possui um limite orçamentário estrito para a remuneração de até 20 jogadores no elenco sênior. Em 2026, o orçamento base aprovado subiu para a faixa de US$ 6,42 milhões por time, limitando o encargo financeiro de cada atleta regular contra o teto oficial;

Jogadores designados (Designated players): Conhecida no mercado como a “Regra Beckham”, a diretriz permite que as equipes contratem até três atletas (geralmente estrelas internacionais) cujos vencimentos ultrapassam o limite do teto salarial, contabilizando apenas uma carga máxima fixa predeterminada contra o orçamento oficial do clube;

Dinheiro de alocação (GAM e TAM): As franquias recebem e negociam o General Allocation Money (Dinheiro de Alocação Geral) e o Targeted Allocation Money (Dinheiro de Alocação Direcionada). Estes recursos operam como ferramentas contábeis flexíveis, permitindo que as equipes comprem o abatimento do impacto financeiro do salário de determinados jogadores e ganhem margem para cadastrar outras peças;

Iniciativa U22: Uma norma elaborada para o desenvolvimento de promessas jovens. Ela reduz substancialmente o impacto de atletas de até 22 anos no teto salarial, estimulando as diretorias a procurarem talentos de alto potencial nas ligas sul-americanas e europeias antes que atinjam o auge de seus valores de mercado;

Transações em dinheiro (Cash trades): Após anos de bloqueios operacionais, o regulamento revisado eliminou as antigas restrições e passou a permitir trocas de jogadores entre times internos envolvendo compensações com quantias ilimitadas de dinheiro real, aumentando imediatamente a liquidez no mercado interno da liga;

Exigências estruturais e o padrão Fifa para os estádios

A infraestrutura exigida para a prática do futebol nas dimensões de uma Copa do Mundo impôs alterações severas de engenharia. Embora o Mundial não exija a construção de nenhum estádio novo nos Estados Unidos — fato raríssimo no modelo moderno do torneio —, as arenas herdadas da National Football League (NFL) passam por uma remodelação de alto custo.

O tipo de campo representa o principal choque de adaptação. Estádios de grande porte como o MetLife, em Nova Jersey (palco da final), e o Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, que utilizam pisos totalmente sintéticos, estão instalando sistemas de gramado natural cultivados sobre bases modulares temporárias de alta drenagem. O processo construtivo inclui ainda o corte nas arquibancadas dos cantos inferiores e a reconfiguração dos assentos vip para alargar a superfície do campo, que deve alcançar os estritos 105m x 68m determinados pela entidade global.

As modificações ultrapassam os limites das catracas e adentram a logística metropolitana. O Departamento de Transportes dos Estados Unidos formalizou um aporte de US$ 100,3 milhões destinado a modernizar as frotas e a eficiência do transporte público diretamente nas regiões que servirão como cidades-sede, criando malhas de deslocamento de alta vazão para atender as movimentações ao redor das arenas e “fan zones”.

O calendário competitivo e as estatísticas históricas de público

O impacto de todo esse arranjo comercial está materializado no fluxo de espectadores nas catracas. Durante o início do calendário da temporada regular de 2026, a principal divisão de futebol do país anotou uma média de 25.818 presentes por partida na rodada inicial, representando um pico de 17% a mais em comparação com a média total registrada na temporada de 2025. O destaque histórico se deu no Los Angeles Memorial Coliseum, que abrigou 75.673 torcedores para o confronto entre o Los Angeles FC e o Inter Miami.

Fora dos estádios, o engajamento reflete uma mutação nas bases de fãs e na maneira como a transmissão do esporte opera globalmente. Em seu primeiro fim de semana de 2026, a MLS registrou 9,7 milhões de telespectadores ao vivo via streaming e canais lineares, um acréscimo de 59% na comparação com o ano anterior.

A evolução administrativa e regulamentar do futebol norte-americano formatou as bases reais da indústria. A junção do controle contábil em formato de franquia e o mapeamento de atletas de impacto preparam o terreno onde a injeção maciça de capital da próxima competição global será sedimentada, transformando definitivamente o país em uma potência estrutural para o futebol.