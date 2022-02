AFA critica Fifa e diz que vai recorrer contra decisão de jogo entre Brasil e Argentina

Mais cedo, a entidade anunciou que a partida suspensa em 5 de setembro do ano passado deve ser disputado em data e local a serem determinados

EFE/Sebastiao Moreira A partida entre Brasil e Argentina foi suspensa após ação da Anvisa



Presidente da Associação de Futebol Argentino (AFA), Claudio Tapia afirmou nesta segunda-feira, 14, que vai recorrer contra a decisão da Fifa de realizar um novo jogo entre Brasil e Argentina pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022 e suspender quatro jogadores da “Albiceleste”. “Como presidente da AFA, me comprometo a fazer todos os esforços necessários e apelar da decisão da Fifa, sobre a partida das Eliminatórias com o Brasil. Nossa prioridade é a seleção argentina. Sempre”, escreveu Tapia no Twitter.

Mais cedo, a Fifa anunciou que o jogo suspenso em 5 de setembro do ano passado deve ser disputado em data e local a serem determinados. O duelo foi interrompido cinco minutos após o apito inicial, quando agentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e da Polícia Federal entraram no gramado da Neo Química Arena, em São Paulo, alegando que os jogadores argentinos omitiram na chegada ao Brasil que estiveram no Reino Unido catorze dias antes, o que os forçaria a cumprir quarentena, segundo os regulamentos vigentes na época.

Como Presidente de @afa, me comprometo a hacer todos los esfuerzos necesarios, y a apelar el fallo de FIFA en referencia al partido de eliminatorias con Brasil.

Nuestra prioridad es la Selección @Argentina Siempre 🇦🇷 — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) February 14, 2022

*Com informações da EFE