De ressaca após a Copa do Mundo? Brasileirão feminino começa a definir finalistas de 2023

Corinthians, Santos, São Paulo e Ferroviária começam neste domingo a disputa das semifinais do principal torneio nacional

Cárila Covas/Ferroviária SAF Fernanda Luz / Staff Images Woman / CBF Jogos de ida das semifinais serão disputados neste domingo



A Copa do Mundo feminina 2023 acabou no último dia 20 de agosto com o título inédito da Espanha. A nona edição do mundial foi histórica por diversos motivos, mas terminou amarga para o Brasil. A seleção feminina ficou no 18º lugar geral, a pior posição do país em mundiais adultos, e agora precisa recomeçar para fazer números melhores em 2027. Para isso, é importante o fortalecimento do campeonato nacional. Neste domingo, 27, começam as semifinais do Campeonato Brasileiro Série A1 com Corinthians, Santos, Ferroviária e São Paulo. Contando todos os elencos, seis jogadoras que estiveram na Austrália entrarão em campo e a expectativa é de quatro grandes jogos (ida e volta), mas ainda com dificuldades fora de campo. Abaixo, destacamos cinco pontos principais para acompanhar nessas semifinais. Confira:

Do Mundial para o Brasileirão

Como citado acima, seis jogadoras que estiveram defendendo o Brasil vão disputar a semifinal do Brasileirão. Letícia (goleira), Tamires (lateral), Duda Sampaio (meia) e Luana (meia) no Corinthians; Camila (goleira) no Santos e Aline Gomes (atacante) na Ferroviária. Das atletas que atuam no país, somente Bia Zaneratto (Palmeiras) também foi convocada por Pia Sundhage. O Corinthians enfrentará o Santos, enquanto o São Paulo encara a Ferroviária por seu primeiro título na elite do futebol. Todos os outros times já levantaram a taça do Brasileirão.

Cristiane vai dar conta do recado?

Outro nome que chama atenção nessas semifinais do Campeonato Brasileiro é o de Cristiane Rozeira. Atacante do Santos, Cris foi muito pedida na convocação do Mundial, mas não foi escolhida por Pia. Após a eliminação da seleção, ela disse em entrevista que, se estivesse lá, “o pau ia torar”. A atleta de 38 anos não defende a Amarelinha desde 2019, mas foram seus números recentes que a colocaram no radar. Em 15 jogos, são oito gols, o último deles nas quartas de final contra o Flamengo. Agora contra a melhor defesa do campeonato, será que Cristiane conseguirá mostrar que ainda compete em alto nível para retornar à seleção?

Calendário e dificuldade de torcida

Constantemente a CBF recebe críticas pela forma como monta o calendário do futebol feminino. As duas semifinais, por exemplo, foram marcadas para o mesmo horário (10h30), o que dificuldade a audiência. A Globo transmitirá o clássico entre Santos e Corinthians e o SporTV acompanha São Paulo e Ferroviária, mas quem gosta de acompanhar a modalidade precisará escolher um dos jogos – se não ligar duas telas. Além do horário, os estádios também são empecilho para a torcida. As são-paulinas mandam seu jogo deste domingo em Santo André, enquanto o Morumbi está livre (o masculino joga em Minas contra o América-MG). Já as Brabas jogarão o clássico na Fazendinha no dia 3. Na mesma tarde, a Neo Química Arena recebe Corinthians x Palmeiras no masculino, mas apenas às 16h.

San-São ou Majestoso na Final?

Há uma grande possibilidade de termos um clássico na final do Brasileirão. Caso Corinthians e São Paulo avancem, seria o primeiro Majestoso que decidiria a competição, da mesma forma se o Santos se classificar e enfrentar as são-paulinas. No entanto, é preciso ressaltar a tradição e poder ofensivo da Ferroviária. O time de Araraquara é bicampeão (2014 e 2019) e tem Aline Gomes, com 10 gols em 15 jogos, que briga pela artilharia da competição. As guerreiras grenás terminaram em 3º na primeira fase, atrás apenas de Corinthians e Palmeiras, vencendo 11 jogos, empatando um e perdendo três. Inclusive, na fase de grupos, o São Paulo perdeu para elas por 1 a 0. Portanto, a favorita a avançar é a Ferroviária.

Último Brasileiro de Arthur Elias no Corinthians?

Com a campanha decepcionante da seleção brasileira, a permanência de Pia no comando da equipe fica mais difícil a cada dia. O plano da CBF é decidir isso até o fim deste mês, mas a verdade é que o nome de Arthur Elias surge como o favorito para assumir a seleção. O treinador de 42 anos é multicampeão com o Corinthians. Em oito anos, são 14 títulos – 4 Campeonatos Brasileiros, 2 Libertadores, 3 Paulistas, 2 Supercopas e uma Copa Paulista, além da Copa do Brasil e Libertadores com o Audax/Corinthians. Líder de um projeto bem-sucedido e que se reinventa todos os anos, Arthur já demonstrou a vontade de assumir a Amarelinha e pode fazer seus últimos jogos com as Brabas no Brasileirão.