Cristiane chama eliminação do Brasil na Copa do Mundo de ‘vergonhosa’ e dispara: ‘Se eu estivesse lá, o pau ia torar’

Lenda da seleção brasileira, atacante criticou a postura da comissão técnico do Mundial

Reprodução/CBF Cristiane é uma das maiores artilheiras da história da seleção brasileira feminina



A eliminação precoce da seleção brasileira feminina na Copa do Mundo segue repercutindo. Uma semana depois do empate com a Jamaica, que culminou na queda do Brasil na fase de grupos, a atacante Cristiane detonou a postura de Pia Sundhage e de sua comissão técnica à frente da Canarinho. Uma das lendas da Amarelinha, a centroavante tratou a campanha como “vergonhosa” e afirmou que poderia ter feito a diferença no torneio disputado na Austrália e na Nova Zelândia. “A passividade, principalmente a que a comissão técnica teve na beira do campo… Isso me irritou muito num nível, sabe? É por isso que eu não estava lá, porque a minha reação não ia ser aquela. Se eu estivesse lá, o pau ia torar no vestiário. Eu não sou assim, essa pessoa passiva, de só aceitar que está saindo fora da maior competição que existe no planeta de boa. Eu estou muito brava”, disse a jogadora do Santos, em entrevista à “Trivela”, nesta terça-feira, 8. “Eu não sei se as pessoas têm noção do quanto foi grave essa eliminação. Acho que as pessoas ainda não se ligaram da gravidade, do que foi ter saído da Copa do Mundo dessa maneira. É extremamente vergonhoso”, acrescentou.

O Brasil não era eliminado na fase de grupos desde a Copa do Mundo de 1995. Agora, a seleção brasileira voltará a focar na busca pela medalha de ouro olímpica, na Paris-2024. Até o momento, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) não confirmou a continuidade do trabalho de Pia Sundhage. Independente da treinadora, a atacante Cristiane, de 38 anos, segue sonhando em voltar a defender a Amarelinha. “Enquanto o físico estiver aguentando bem, eu vou continuar. Não desisti. Eu sempre tive o objetivo, a dedicação. Eu nunca neguei isso pra seleção. Muito pelo contrário, sempre trabalhei, sempre me dediquei e sempre fui eu para ser convocada. Só que, infelizmente, as coisas não aconteceram”, comentou a atleta, destaque do Santos na temporada, com 11 gols em 21 jogos.