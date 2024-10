Alex Sandro fica fora de treino do Flamengo

Lateral-esquerdo foi desfalque contra o Bahia após desconforto muscular na coxa direita

PAULO TI/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Alex Sandro fez apenas tratamento, mas sua situação não preocupa para a volta do futebol na próxima semana



O Flamengo se reapresentou nesta quarta-feira (9) após três dias de folga. Os jogadores fizeram academia e participaram de exercícios físicos e técnicos no campo. No entanto, Alex Sandro foi ausência nas atividades com o restante do elenco. O lateral-esquerdo se recupera desconforto muscular na coxa direita apresentado antes do jogo contra o Bahia, no último sábado (5). O atleta fez apenas tratamento, mas sua situação não preocupa para a volta do futebol na próxima semana.

Wesley, que sentiu dores na coxa esquerda também na última rodada do Brasileirão, treinou sem limitações e está à disposição da comissão técnica de Filipe Luís. Após a pausa para a Data-Fifa, o Flamengo enfrenta o Fluminense, no dia 17 de outubro, às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 30ª do Brasileirão. Na sequência, encara o Corinthians, no domingo (20), às 16h (de Brasília), na Arena Corinthians, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil.