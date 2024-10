Serna sofre lesão muscular antes de clássico contra o Flamengo e aumenta problemas no ataque do Fluminense

Jogador havia sido escalado como o substituto de Keno, que está suspenso

Lucas Merçon - FFC Fluminense não divulgou tempo previsto para recuperação de Serna



O Fluminense enfrenta um momento complicado devido à lesão muscular do atacante Kevin Serna, que se machucou no final do jogo contra o Cruzeiro. O jogador está em tratamento e sua presença no clássico contra o Flamengo, marcado para o dia 17 de outubro, é incerta. Serna havia sido escalado como o substituto de Keno, que está suspenso. A situação do time se agrava com outros desfalques importantes. Marcelo, um dos pilares da equipe, também está suspenso, enquanto Diogo Barbosa se recupera de uma cirurgia no joelho. Além disso, Thiago Silva está em tratamento devido a uma lesão no pé. Esses problemas aumentam a pressão sobre o técnico Mano Menezes.

Com a proximidade do clássico, a necessidade de uma vitória se torna ainda mais urgente. O Fluminense precisa conquistar os três pontos para evitar o risco de cair na zona de rebaixamento. A equipe está em uma fase delicada e a ausência de jogadores-chave pode impactar diretamente no desempenho em campo. A situação atual exige que Mano Menezes busque alternativas para montar um ataque competitivo. A lesão de Serna e as suspensões de outros atletas complicam a formação do time, que precisa se unir para enfrentar o arquirrival

Publicado por Sarah Paula

