Alexia Putellas, atual melhor do mundo, sofre grave lesão e desfalca a Espanha na Eurocopa Feminina

A estrela da Espanha e do Barcelona rompeu o ligamento em um treinamento realizado em Londres, na Inglaterra, sede do torneio

Reprodução/Twitter/@alexiaputellas Alexa Putellas sofre uma grave lesão e vai desfalcar a Espanha na Eurocopa



A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) informou que Alexia Putellas, atual melhor jogadora de futebol do mundo, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e será desfalque na disputa da Eurocopa Feminina, que começa a partir desta quarta-feira, 6. A estrela da Espanha e do Barcelona sofreu a lesão durante um treinamento realizado em Londres, na Inglaterra, sede do torneio. Apesar de não divulgar um prazo de recuperação para a craque, a expectativa é que ela volte aos gramados somente em 2023. Sem sua principal jogadora, a “Fúria” encara Alemanha, Finlândia e Dinamarca na fase de grupos da competição. Com 8 títulos em doze edições, as alemãs são as maiores vencedoras da competição, sendo seguidas por Noruega (duas taças), além de Suécia e Holanda, que possuem um troféu cada.