Alisson se machuca em treino da seleção brasileira e vira dúvida para amistoso contra Guiné 

Caso não tenha condições de jogo, o atleta do Liverpool será substituído pelo arqueiro Weverton, do Palmeiras

EFE/EPA/Rungroj Yongrit Alisson sendo substituído por Weverton durante a Copa do Mundo de 2022



A seleção brasileira amargou um problema nesta sexta-feira, 16, na véspera do duelo contra Guiné, em Barcelona, na Espanha. No último treino antes da partida contra os africanos, o goleiro Alisson deixou a atividade mais cedo com dores no quinto dedo da mão esquerda. Desta forma, caso o atleta do Liverpool não tenha condições de jogo, ele será substituído pelo arqueiro Weverton, do Palmeiras. Considerado o segundo goleiro da Amarelinha, o também experiente Ederson, do Manchester City, se apresentou ao grupo somente na última quarta-feira, 14, por causa da celebração do título da Liga dos Campeões. A provável escalação da Canarinho tem: Alisson (Weverton), Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Ayrton Lucas; Casemiro, Joelinton e Lucas Paquetá; Rodrygo, Vini Jr e Richarlison.