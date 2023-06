Com desfalques, Corinthians marca jogo-treino contra a Portuguesa neste sábado 

Timão se prepara para enfrentar o Santos na próxima quinta-feira, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Yuri Alberto e Róger Guedes formam o ataque titular do Corinthians



O Corinthians fará um jogo-treino com a Portuguesa neste sábado, 17, no CT Dr. Joaquim Grava, na capital paulista. Sem compromissos oficiais por causa da Data Fifa, o técnico Vanderlei Luxemburgo busca preparar o elenco para o duelo contra o Santos, marcado para a próxima quinta-feira, 22, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o teste diante da Lusa, porém, o comandante corintiano terá dois problemas de peso. A serviço da seleção uruguaia, o defensor Bruno Méndez não estará à disposição. Além do jogador, o meio-campista Renato Augusto está machucado e também não poderá entrar em campo. Assim, uma provável escalação do Timão tem: Cássio; Fagner, Gil, Murillo e Matheus Bidu; Maycon, Fausto Vera e Adson; Guilherme Biro, Róger Guedes e Yuri Alberto. No torneio nacional, o Alvinegro é somente o 16º colocado, com um ponto a mais em relação ao Goiás, time que abre a zona de rebaixamento.