Álvaro Pacheco é o novo técnico do Vasco em meio a crise acionária

Álvaro Pacheco é o novo técnico do Vasco, conforme anunciado nesta terça-feira (21). O clube carioca vive um momento conturbado devido aos problemas enfrentados pelo seu acionista majoritário, o fundo de investimento americano 777 Partners, em diversos países. Com 52 anos, Pacheco chega ao Gigante da Colina com um contrato válido até o final da temporada, podendo ser renovado por mais uma. Ele deixou o comando do Vitória de Guimarães na semana passada, antes da última rodada do campeonato português 2023-24, no qual seu ex-time ficou em quinto lugar. Pacheco tem passagens pelo Vizela, Estoril e Vitória de Guimarães, todos times portugueses. No primeiro, Pacheco construiu o seu trabalho com mais vitórias e subiu com o clube da 3ª para a 1ª divisão do Campeonato Português.

