América-MG anuncia contratação de Paulinho Boia, que estava no Metalist da Ucrânia

Atacante de 23 anos teve o contrato suspenso com o time ucraniano devido à guerra

Divulgação/ América-MG Paulinho Boia chega por empréstimo até junho



Aos poucos os jogadores brasileiros que retornaram da Ucrânia estão encontrando novos clubes até que a situação de guerra no país se resolva. Depois de Junior Moraes fechar com o Corinthians, o atacante Paulinho Boia foi anunciado pelo América-MG. O jogador de 23 anos é do Metalist e assinou um contrato de empréstimo até junho (fim da temporada europeia), podendo ser prorrogado até dezembro. Boia chegou ao time ucraniano no ano passado, quando foi vendido pelo São Paulo por quase R$ 11 milhões. Ele não atuou com a camisa do Metalist. No Brasil, o atleta defendeu o Juventude em 2020, onde o atual técnico do Coelho, Marquinhos Santos, estava. Foram 20 jogos e três gols. Ficou duas temporadas no São Paulo somando 24 jogos e um gol. O América-MG disputará a fase de grupos da Copa Libertadores da América pela primeira vez em sua história, além do Campeonato Brasileiro Série A.