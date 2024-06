América-MG conquista liderança provisória da Série B ao vencer Ponte Preta

Com 18 pontos, o time mineiro ultrapassou o Goiás, que tem 17 pontos e ainda irá jogar na terça-feira

AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Benítez jogador do América-MG durante partida contra o Ponte Preta no estádio Independência pelo campeonato Brasileiro B



O América-MG conquistou a liderança provisória da Série B do Brasileiro ao vencer a Ponte Preta por 2 a 0. O jogo aconteceu na Arena Independência, pela 9ª rodada do campeonato. Com 18 pontos, o time mineiro ultrapassou o Goiás, que tem 17 pontos e ainda irá jogar na terça-feira. O início da partida foi marcado por um gol contra da Ponte Preta, após cruzamento de Felipe Amaral. O América-MG continuou pressionando e ampliou o placar com um gol de Fabinho, aos seis minutos do segundo tempo. A Ponte Preta tentou reagir, mas não conseguiu reverter o resultado. Com a vitória, o América-MG se mantém na liderança da Série B, enquanto a Ponte Preta permanece na 14ª colocação, próxima da zona de rebaixamento. O jogo foi marcado por chances de gol para ambos os lados, mas o placar final não sofreu alterações. Na próxima rodada, o América-MG enfrentará o CRB em casa, na Arena Independência, enquanto a Ponte Preta jogará contra o Novorizontino no Moisés Lucarelli, em Campinas.

*Reportagem produzida com auxílio de IA